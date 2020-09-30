Накануне в штате Огайо прошла первая часть одного из самых излюбленных американцами политических шоу – предвыборные дебаты кандидатов в президенты США. Участники не стеснялись в выражениях.

Накануне в штате Огайо прошла первая часть одного из самых излюбленных американцами политических шоу – предвыборные дебаты кандидатов в президенты США. Участники не стеснялись в выражениях.Поначалу мероприятие проходило спокойно. Баллотирующиеся в президенты США действующий лидер Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден начали традиционный обмен обвинениями и критикой, обозначая свои позиции и политические курсы.В частности, Трамп упрекнул оппонента в намерении лишить 180 миллионов американцев частной страховки. В ответ Байден обвинил его в желании отменить расширения медицинского страхования несмотря на их поддержку населением. Говоря о медицине, политики не смогли обойти стороной тему пандемии коронавируса COVID-19, которая в США унесла жизни более 210 тысяч человек.Джо Байден заявил, что Дональд Трамп поддался панике из-за эпидемии. В ответ президент сказал сопернику, что при нем из-за вируса погибли бы два миллиона граждан. Также Байден пообещал создать 7 миллионов новых рабочих мест, а Трамп жестом призвал зрителей не воспринимать эти слова в серьез и утверждал, что при нем американская экономика была "величайшей в истории", но по ней ударила "китайская чума".Но по мере того, как градус напряжения повышался, оба кандидата постепенно переходили от деловой речи к разговорной, а затем и вовсе к оскорблением. При этом демократ "разошелся" гораздо сильнее своего, казалось бы, темпераментного соперника.Так, Байден назвал Трампа "клоуном", "расистом" и "щенком Путина". Из его уст повалились и такие выражения, как "Заткнись уже, чувак", "Всем известно, что он лжец" и "Продолжай тявкать". Трамп был более скромен, но не остался в долгу, заявив, что в демократе нет "ничего умного" и назвав его "номером два" – в американском просторечии это означает фекалии.Бывший вице-президент США заключил, что Трамп стал "худшим президентом в истории", но на сей раз ему возразили сами американцы, присутствовавшие в зале. Они начали выкрикивать, что республиканец – "величайший президент всех времен", на что глава Белого дома благодарно помахал рукой. На этом первая часть предвыборных дебатов и закончилась.