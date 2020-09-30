У него в результате теплового воздействия оплавился сайдинг на чердаке

Накануне пожарно-спасательные подразделения Гусь-Хрустального ликвидировали тушили пожар в заброшенных сараях на ул Рязанской у дома№10 б. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 16-55 29 сентября. К прибытию пожарных огнем было охвачено 150 кв. метров построек. Пожарным удалось оперативно локализовать и ликвидировать открытое горение, не дав огню перейти на многоквартирный дом - у него в результате теплового воздействия лишь оплавился сайдинг на чердаке.По предварительной информации, причиной загорания могла послужить шалость с огнём несовершеннолетних.Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает жителей региона контролировать место нахождения своих детей и обучать их правилам безопасного поведения с огнём.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области