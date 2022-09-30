В Москве продолжается развитие инфраструктуры центральных диаметров. До конца текущего года возведут и реконструируют еще шесть остановочных пунктов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве продолжается развитие инфраструктуры центральных диаметров. До конца текущего года возведут и реконструируют еще шесть остановочных пунктов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.С начала года в Москве построили станции Минская будущего четвертого диаметра и Печатники, которая расположена на МЦД-2. Среди реконструированных станций – Толстопальцево и Площадь трех вокзалов, уточнил Бочкарев.На втором диаметре до конца года завершится строительство станции Марьина Роща. Также завершится реконструкция остановочных пунктов Лесной городок, Мещерская, Окружная, Очаково и Переделкино, сообщил заместитель мэра.Также в 2022 году построили и ввели в эксплуатацию третий путь от Каланчевской до Курской. По участку длиной четыре километра ходят поезда второго диаметра.Бочкарев отметил, что железнодорожная инфраструктура строится в условиях плотной столичной застройки. Из-за этого приходится перекладывать много инженерных коммуникаций и выполнять другие дополнительные работы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Зеленограде. Она станет конечным пунктом на северном участке третьего диаметра (МЦД-3).Реконструкция превратит Крюково из устаревшей советской станции в современный вокзальный комплекс с конкорсами, лифтами и эскалаторами. Будет организован полноценный транспортно-пересадочный узел площадью 16 тысяч квадратных метров с пассажирским терминалом, тремя островными платформами, широким подземным коридором, удобными выходами к наземному общественному транспорту.Планируется, что обновленной станцией будут пользоваться более 50 тысяч человек в сутки. Это в 1,5 раза больше, чем сегодня.Напомним, что первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Лобня и Одинцово, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.В 2023-2024 годах планируется открытие третьего и четвертого диаметров. Они соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный.Интервал движения на центральных диаметрах приближен к метрополитену – с 5:30 утра до 1:00 ночи. В часы пик поезда ходят каждые пять минут. На МЦД используются новейшие поезда "Иволга" с системой климат-контроля и Wi-Fi. Пассажиры могут оплатить проезд транспортной картой "Тройка".