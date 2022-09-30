В регионе продолжается частичная мобилизация. Губернатор Александр Авдеев посетил один из пунктов...

В регионе продолжается частичная мобилизация. Губернатор Александр Авдеев посетил один из пунктов приема личного состава.- Призывники обеспечиваются вещевым обмундированием... Носки, перчатки, обувь.На местах мобилизованные проходят медицинский осмотр, ставятся на продуктовое довольствие, им выдается военное обмундирование. Как сообщил глава региона в соцсетях, в учебный центр прибывают мобилизованные и из других регионов. Поэтому нужно увеличить число мест для сна, питания, санитарных нужд. Для ускорения этих работ задействовано 450 человек и более 25 единиц спецтехники.