Режиссер Никита Михалкова отправил премьер-министру необычное послание.

Режиссер Никита Михалкова отправил премьер-министру необычное послание.Общественностьпристально следит за жизнью и позицией легендарного режиссера Никиты Михалкова.С возрастом поведение режиссера становится все более жестким, а высказывания —категоричными.Нередко авторфильмов "Раба любви" и «Утомленные солнцем" критикует своихколлег, считая их недостойными называться россиянами. Напомним, что НикитаСергеевич выступил с осуждение Аллы Борисовны на фоне ее отъезда, а затем и возвращенияв страну.Не остался НикитаМихалков в стороне и на фоне событий прошлой недели. Так, телеканалпередает послание советского и российского режиссера Никиты Михалкова МихаилуМишустину. Кинодеятель обратился с просьбой об отсрочке от призыва для членовкоманды и специалистов киноиндустрии, задействованных на некоторых проектах.Скорее всего,речь идет о съемочном процессе фильмов, финансируемых за счет государства. Какизвестно, Глава Союза кинематографистов страны часто прибегает к помощи ФондаКино. Михалков уточняет, что не просит никакого освобождения для своих коллег.Для него важно отработать государственные средства, а зрителям подарить художественнуюи нравственную ценность. К сожалению, на это требуется время. Режиссер надеетсяна понимание со стороны власти.