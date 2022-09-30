В октябре на снегосплавных пунктах Москвы проведут финальные пробные пуски.

В октябре на снегосплавных пунктах Москвы проведут финальные пробные пуски.Холода и заморозки порой наступают неожиданно, однако горожанам не стоит волноваться насчет этого, поскольку в Москве начинают готовиться к зиме заранее. Столичные коммунальщики проделывают большую работу. К сегодняшнему дню к холодному сезону подготовлены все городские объекты и инфраструктура.Город справится даже с самыми сильными снегопадами. Уже готовы все 56 городских стационарных снегосплавных пункта. Они могут утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в день. "Оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", – отметилзаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Зимой будут работать и мобильные снегосплавные пункты.Заммэра отметил, что все такие пункты отвечают современным требованиям и позволяют решать задачи по утилизации снега гораздо эффективнее. При этом не наносится вред окружающей среде, подчеркнул Бирюков.Принципдействия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод дляплавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, после чего он попадает вспециальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов."Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистныесооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", – рассказывал Бирюков еще в прошлом году.Также стоит отметить, что к зиме готовят и общественный транспорт. Необходимые работы проводятся на станциях метро и в вагонах, в поездах, в автобусах и электробусах. Специалисты проводят проверки, устанавливают дополнительное оборудование.Говоря об отопительном сезоне, то он наступил в Москве еще в начале месяца. Сначала тепло появилось в социальных объектах, позже получили тепло жилые дома и предприятия, о чем неоднократно и подробно "Дни.ру".Тем временем в Москве держится довольно теплая погода, несмотря на то, что в ближайшие несколько дней в столице будут идти дожди. В течение следующих двух недель температура воздуха будет в среднем составлять +12..+15 градусов днем.