Ольга Бузова прокомментировала конфликт с Ириной Салтыковой, который разразился во время шоу Битва поколений. Последняя назвала коллегу по цеху выскочкой, что вызвало бурную реакцию у экс-ведущей Дома-2.

Ольга Бузова прокомментировала конфликт с Ириной Салтыковой, который разразился во время шоу "Битва поколений". Последняя назвала коллегу по цеху выскочкой, что вызвало бурную реакцию у экс-ведущей "Дома-2".Бузова поделилась своими впечатлениями о произошедшем инциденте на фестивале "Удачные песни", который проходил в Live Арене. По словам Бузовой, она уже успела забыть о конфликте с Салтыковой, так как съемки шоу состоялись еще в мае. "Я даже не помню, кто такая Салтыкова. Зачем мне это? Я была поражена таким отношением", — отметила певица. Ольга не понимает, что могло вызвать негативные эмоции со стороны Ирины и считает, что подобные выпады неуместны.После просмотра выпуска шоу с участием Салтыковой, Бузова ощутила негодование. Она удивилась, зачем Ирина пришла на программу, где присутствует человек, которому она явно не рада. Это поведение артистки вызвало у Ольги недоумение и разочарование.Салтыкова также высказала критику по поводу уверенного поведения Бузовой на сцене. Она отметила, что такая самоуверенность может быть воспринята как высокомерие. Кроме того, Ирина упомянула о возможном плагиате в песне Бузовой "Гамбит", однако не смогла уточнить, на какую именно композицию она намекает.Конфликт между двумя артистками привлек внимание общественности. Бузова, несмотря на критику, уверена в своих силах и не собирается зацикливаться на негативных высказываниях. Она продолжает активно развивать свою карьеру и оставаться на слуху у поклонников.