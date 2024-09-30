Проект будет реализован в течение 15 лет.

Девелопер Glorax и администрация Владимира заключили крупный договор о развитии бывшего тракторного завода площадью 39 га. Как сообщает , ссылаясь на пресс-службу компании, инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей.Этот первый строительный проект Glorax во Владимире будет реализован в течение 15 лет. На территории планируется построить жилые дома, объекты инфраструктуры, а также паркинги. Будут возведены детские сады на 750 воспитанников и школа на 1,5 тыс. мест. Glorax, основанная в 2014 году, специализируется на девелопменте недвижимости и уже реализовала 17 проектов на 6 млн кв.м по всей России.Напомним, ранее мы писали, что