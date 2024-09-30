Мария Погребняк пожаловалась в соцсетях.

Мария Погребняк пожаловалась в соцсетях.Меньше месяца назад блогер Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. У нее уже есть три старших сына от футболиста Павла Погребняка, с которым она, кстати, поддерживает дружеские отношения и даже . Теперь любимица публики осчастливила своего новоиспеченного мужа Игоря Головинского наследником, которого назвали Владимиром.Однако некоторые события омрачили материнство 35-летней блогерши. Многодетная Погребняк буквально взвыла в соцсетях: она очень переживает из-за новорожденного ребенка.Дело в том, что Мария серьезно заболела, врачи прописали ей антибиотики. И теперь женщина опасается за здоровье своего маленького сына."Я заболела, мне так плохо...", – написала блогер в соцсетях.Ведь, как известно, Погребняк пока справляется без помощи няни, а, значит, постоянно взаимодействует с крохой.Недавно Погребняк поделилась фото малыша из роддома, которое до этого скрывала от поклонников. Ранее стало известно, что мальчик родился настоящим богатырем: его рост составил 55 см, а вес 3820 грамм. Мария рассказала, что это были самые легкие роды. И она уже через несколько часов принимала гостей.Напомним, Мария Погребняк позиционирует себя, как светская львица и блогер. Но популярна она стала во время брака с футболистом Павлом Погребняком. Также Мария является близкой подругой Ольги Бузовой, которую выбрала крестной для своего новорожденного сына.