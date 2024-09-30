На улице Горького возле дома-утюга загорелась легковушка. Машину тушили сразу 5 спасателей. Как рассказали в МЧС области, 30 сентября, двигаясь по улицам Владимира, водитель «Фольксваген

На улице Горького возле дома-утюга загорелась легковушка. Машину тушили сразу 5 спасателей. Как рассказали в МЧС области, 30 сентября, двигаясь по улицам Владимира, водитель «Фольксваген Поло» на ходу увидел дым из-под приборной панели. Мужчина за рулем сразу же остановился и вызвал пожарных. Первый сигнал о возгорании в дежурную часть поступил в 12:31. Выехав на место,