За вечер пятницы и выходные на Владимир обрушилось 75% месячной нормы осадков. К слову, как уточняю синоптики, дождей в городе не было с 14 августа. Но и ливни не единственное, что принесла с

За вечер пятницы и выходные на Владимир обрушилось 75% месячной нормы осадков. К слову, как уточняю синоптики, дождей в городе не было с 14 августа. Но и ливни не единственное, что принесла с собой непогода. В областной столице ветер проносился со скоростью 16 метров в секунду, но и это не самые сильные порывы по региону.