В нашей стране насчитывается 1125 городов. Большие и малые, они отличаются архитектурой, природой, климатом людьми. Попробуйте угадать самые живописные города нашей необъятной Родины по красивому виду улицы.

В нашей стране насчитывается 1125 городов. Большие и малые, они отличаются архитектурой, природой, климатом людьми. Попробуйте угадать самые живописные города нашей необъятной Родины по красивому виду улицы.1.А – Ялта;Б – Сочи;В – Нальчик.2.А – Хабаровск;Б – Томск;В – Новосибирск.3.А – Тюмень;Б – Благовещенск;В – Тамбов.4.А – Белгород;Б – Владимир;В – Санкт-Петербург.5.А – Киров;Б – Вологда;В – Кострома.6.А – Воронеж:Б – Елец;В – Липецк.7.А – Кисловодск:Б – Пятигорск;В – Анапа.8.А – Рыбинск;Б – Кемерово;В – Самара.9.А – Суздаль;Б – Ярославль;В – РостовОТВЕТЫ1 – Б; 2 – А; 3 – Б; 4– В; 5 – А; 6 – Б; 7 – Б; 8 – А; 9 – Б.