В нашей стране насчитывается 1125 городов. Большие и малые, они отличаются архитектурой, природой, климатом людьми. Попробуйте угадать самые живописные города нашей необъятной Родины по красивому виду улицы.
В нашей стране насчитывается 1125 городов. Большие и малые, они отличаются архитектурой, природой, климатом людьми. Попробуйте угадать самые живописные города нашей необъятной Родины по красивому виду улицы.
1.
А – Ялта;
Б – Сочи;
В – Нальчик.
2.
А – Хабаровск;
Б – Томск;
В – Новосибирск.
3.
А – Тюмень;
Б – Благовещенск;
В – Тамбов.
4.
А – Белгород;
Б – Владимир;
В – Санкт-Петербург.
5.
А – Киров;
Б – Вологда;
В – Кострома.
6.
А – Воронеж:
Б – Елец;
В – Липецк.
7.
А – Кисловодск:
Б – Пятигорск;
В – Анапа.
8.
А – Рыбинск;
Б – Кемерово;
В – Самара.
9.
А – Суздаль;
Б – Ярославль;
В – Ростов
ОТВЕТЫ
1 – Б; 2 – А; 3 – Б; 4– В; 5 – А; 6 – Б; 7 – Б; 8 – А; 9 – Б.