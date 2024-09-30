Вагоны поездов – излюбленная локация у кинематографистов. Давайте вспомним любимые советские ленты, снятые в поездах.
Вагоны поездов – излюбленная локация у кинематографистов. Давайте вспомним любимые советские ленты, снятые в поездах.
1.
А – "Вокзал для двоих";
Б – "Три тополя на Плющихе";
В – "Приходи на меня посмотреть".
2.
А – "Соломенная шляпка";
Б – "Поезд вне расписания";
В – "Любимая женщина механика Гаврилова".
3.
А – "В 6 часов вечера после войны";
Б – "Эшелон";
В. "Поезд идет на восток";
4.
А – "Транссибирский экспресс";
Б – "Сибирский цирюльник";
В – "Самая обаятельная и привлекательная".
5.
А – "Вас ожидает гражданка Никанорова";
Б – "34-й скорый";
В – "Одиноким предоставляется общежитие".
6.
А – "Печки-лавочки";
Б – "Три тополя на Плющихе";
В – "Поезд в Пусан".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Вокзал для двоих";
2 – Б – "Поезд вне расписания";
3 – В – "Поезд идет на восток";
4 – А – "Транссибирский экспресс";
5 – Б – "34-й скорый";
6 – А – "Печки-лавочки".