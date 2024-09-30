Вагоны поездов – излюбленная локация у кинематографистов. Давайте вспомним любимые советские ленты, снятые в поездах.

Вагоны поездов – излюбленная локация у кинематографистов. Давайте вспомним любимые советские ленты, снятые в поездах.1.А – "Вокзал для двоих";Б – "Три тополя на Плющихе";В – "Приходи на меня посмотреть".2.А – "Соломенная шляпка";Б – "Поезд вне расписания";В – "Любимая женщина механика Гаврилова".3.А – "В 6 часов вечера после войны";Б – "Эшелон";В. "Поезд идет на восток";4.А – "Транссибирский экспресс";Б – "Сибирский цирюльник";В – "Самая обаятельная и привлекательная".5.А – "Вас ожидает гражданка Никанорова";Б – "34-й скорый";В – "Одиноким предоставляется общежитие".6.А – "Печки-лавочки";Б – "Три тополя на Плющихе";В – "Поезд в Пусан".ОТВЕТЫ1 – А – "Вокзал для двоих";2 – Б – "Поезд вне расписания";3 – В – "Поезд идет на восток";4 – А – "Транссибирский экспресс";5 – Б – "34-й скорый";6 – А – "Печки-лавочки".