Герои культовых советских картин тоже не всегда выражались на чистейшем русском языке. Слова-паразиты в их речи не редкость. А сможете ли вы вспомнить, участники каких фильмов употребляли эти фразы чаще всего? Это не сложно, если вы являетесь поклонником кинематографа времен СССР! Так что, вперед!

Герои культовых советских картин тоже не всегда выражались на чистейшем русском языке. Слова-паразиты в их речи не редкость. А сможете ли вы вспомнить, участники каких фильмов употребляли эти фразы чаще всего? Это не сложно, если вы являетесь поклонником кинематографа времен СССР! Так что, вперед!ВОПРОСЫ1. Герой какой картины часто употреблял фразу: "Так сказать..."A. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"B. "Иван Васильевич меняет профессию"C. "Полосатый рейс"2 . Слово-паразит: "Как бы..." из кинофильма...A. "Гараж"B. "Служебный роман"C. "Москва слезам не верит"3. Слово "Типа..." было лишним в ленте...A. "Курьер"B. "Интердевочка"C. "Маленькая Вера"4. "Короче..." говорили в...A. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"B. "Мимино"C. "Невероятные приключения итальянцев в России"5. Слово-паразит: "Это самое..." употреблялось в...A. "Ирония судьбы, или С легким паром!"B. "Берегись автомобиля"C. "Я шагаю по Москве"6. Постоянно спрашивали: "Понимаешь?" в картине...A. "Двенадцать стульев"B. "Спортлото-82"C. "Любовь и голуби"7. Слово-паразит: "Значит..." употреблялось в кино...A. "Джентльмены удачи"B. "Москва слезам не верит"C. "Приключения Электроника"8. Слово "Вообще..." говорили в фильме...A. "Иван Васильевич меняет профессию"B. "Место встречи изменить нельзя"C. "Свой среди чужих, чужой среди своих"9. Часто говорили фразу "Такие дела..."A. "Полосатый рейс"B. "Мимино"C. "Кин-дза-дза!"10. Слово-паразит: "Натурально..." употребляли в ленте...A. "Бриллиантовая рука"B. "Золотой теленок"C. "Полосатый рейс"ОТВЕТЫA – "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"B – "Служебный роман"A – "Курьер"A – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"A – "Ирония судьбы, или С легким паром!"C – "Любовь и голуби"A – "Джентльмены удачи"B – "Место встречи изменить нельзя"B – "Мимино"A – "Бриллиантовая рука"