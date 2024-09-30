Также он обязал компанию вернуть заказчику 2,3 млн рублей за невыполненные работы.

В Собинском районе Владимирской области завершен спортивно-оздоровительный центр «Олимп». Его реконструкция началась еще в 2017 году.Заказчиком выступило государственное учреждение Владимирской области, а работы выполнено по контракту с ООО «ПСК». Однако после завершения проекта были обнаружены недостатки, которые подрядчик не устранил. В результате суд обязал компанию вернуть заказчику 2,3 млн рублей за невыполненные работы и устранить дефекты в течение 30 дней.Напомним, ранее мы писали, что