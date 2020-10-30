Средства из временного Фонда борьбы с СОVID-19 будут использованы не по назначению. Деньги, выделенные на борьбу с коронавирусной инфекцией, власти Украины передадут для создания патриотических сериалов.

Средства из временного Фонда борьбы с СОVID-19 будутиспользованы не по назначению. Деньги, выделенные на борьбу с коронавируснойинфекцией, власти Украины передадут для создания патриотических сериалов.Министерство культуры и информационной политики соседнегогосударства получит сто миллионов гривен – это примерно 273 миллиона рублей. Порядокиспользования средств изменен по указу украинского кабмина. Выделенные миллионы нужно использовать до Нового года.Как сообщил представитель Минкульта журналистам, властихотят поддержать отрасль кино и сериалов в условиях кризиса, спровоцированного пандемиейкоронавируса. В планах у ведомства "создать общественно значимыйаудиовизуальный контент".Со дня на день будет объявлен конкурсный отбор. Достойныепроекты получат поддержку министерства. Ведомство покроет затраты напроизводство, а также оплатит создание отдельных его этапов.Отметим, что в Фонд борьбы с СОVID-19 изначально заложили 66миллиардов гривен. Позже правительство решило перераспределить деньги, подругим направлениям, которые посчитала "приоритетными".Например, половинасредств пошла на дорожные работы. Решение кабмина вызвало негативную реакциюобщественности. Валерий Пацкан – глава Счетной палаты напомнил, что Украина неприобрела ни одного аппарата ИВЛ, между тем фонд учреждалиименно для этих целей.