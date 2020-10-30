Бывшая участница поп-группы Serebro Ольга Серябкина вышла замуж. Свадебная церемония прошла в узком кругу.

Бывшая участница поп-группы Serebro Ольга Серябкина вышла замуж. Свадебная церемония прошла в узком кругу.Избранником знаменитости стал сын грузинского предпринимателя Георгий Начкебия. В прошлом мужчина работал в звукозаписывающей компании Максима Фадеева MALFA и был концертным директором Ольги Серябкиной.Журналисты обратили внимание, что незадолго до церемонии певица почистила все данные о своем возлюбленным из Сети. Закрытая свадьба прошла в Австрии, в маленьком городе, расположенном недалеко от Вены.Отметим, что СМИ приписывали Серябкиной роман с Фадеевым. На связь женатого продюсера и певицы намекнули экс-солистка группы Serebro Елена Темникова и исполнительница Наргиз Закирова.Серябкина и Фадеев не раз опровергали эти слухи. Продюсер рассказал, что из-за слухов пострадали его отношения с женой. "Мы должны были объясняться перед близкими", – поделился он.Напомним, Ольга Серябкина была участницей группы Serebro с 2006 по 2019 год. В составе коллектива она завоевала третье место на международном конкурсе "Евровидение". Сейчас она занимается сольным творчеством.Материал дополняется.