Теперь врачи будут официально разграничивать тяжелобольных и пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формами инфекции.

Минздрав РФ внёс очередные изменения в приказ №198н. Документ регламентирует оказание медицинской помощи пациентам с ковидом,гриппом и ОРВИ.Теперь врачи будут официально разграничивать тяжелобольных и пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формами инфекции.«В стационарах, главным образом, будут находиться пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке и интенсивной терапии. Остальные при благоприятной клинической картине могут лечиться на дому, в амбулаторных условиях, получив современные лекарственные препараты», – подчеркнула Елена Утемова.Изменения в приказ Минздрава определяют ряд важных условий для выписки на амбулаторное лечение. Лечение на дому станет возможным, если пациенту будет обеспечена самоизоляция в отдельной комнате от остальных членов семьи. Кроме того, если раньше выписка могла осуществляться только после двух отрицательных тестов на Covid-19, то теперь она возможна в более ранний период на условии самоизоляции в отдельной комнате.При этом медики будут контролировать состояние здоровья пациентов, чтобы вовремя госпитализировать всех, кто нуждается в медицинской помощи в стационаре. Для этого в регионе создаётся центр круглосуточного дистанционного наблюдения за пациентами. При ухудшении самочувствия последует немедленная госпитализация.Для повышения оперативности обратной связи уже разработан телемедицинский сервис «Моя медицина» на платформе портала Госуслуг. Сервис дистанционных консультаций заработает уже в ноябре.«Департамент здравоохранения ежедневно мониторирует ситуацию, связанную с Covid-19. Мы проводим видеоконференции, где определяем наличие свободных мест в стационарах. Все руководители служб скорой медицинской помощи владеют самой актуальной информацией», – сообщила Елена Утемова.