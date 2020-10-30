Неделю назад на одной из центральных улиц Владимира, на Октябрьском проспекте, «Т Плюс» . Новые трубы с пенополиуретановой изоляцией и системой диспетчерского контроля будут изолированы ..

Неделю назад на одной из центральных улиц Владимира, на Октябрьском проспекте, «Т Плюс» . Новые трубы с пенополиуретановой изоляцией и системой диспетчерского контроля будут изолированы песком и уложены в бетонный лоток.Процесс реконструкции находится под круглосуточной охраной. По камерам, которые повесили на участке, можно контролировать ход работ.Если к моменту окончания монтажа труб погодные условия не позволят заасфальтировать дорогу по всем принятым стандартам, то подрядчик уложит здесь временный слой асфальта, а по весне дорогу закатают в финишном исполнении.Осложняют выполнение задачи бесхозные коммуникации и инженерные сети. Встречаются брошенные кабели, трубопроводы. Из-за этого коммунальщикам приходится приостанавливать работу и согласовывать свои телодвижения с ресурсоснабжающими организациями.Тем не менее филиал компании «Т Плюс» планирует закончить реконструкцию в срок – в конце ноября.Напомним, что из-за ремонта на Октябрьском проспекте закрыты четыре полосы движения из шести. Для жителей возле здания прокуратуры оборудовали новый пешеходный переход. Старый попал в зону, где трудится бригада теплосетевиков.Подъезд к домам на Октябрьском проспекте, 14 и 16, к детскому саду № 14 и офисам осуществляется по Костерину переулку, со стороны улицы Никитской и сквера имени Гоголя.