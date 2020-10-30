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<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2020-pryamoj-efir-testirovanie-na-kovid-19-a-vy-skolko-zhdali-ruzultatov-issledovaniya.html" target="_blank">Прямой эфир: «Тестирование на Ковид-19: А Вы сколько ждали рузультатов исследования?»</a> - Когда владимирцы перестанут ждать результатов теcтов на ковид-19 неделями? А будут получать их через три дня, как и обещали в областном департаменте здравоохранения. Сколько свободых коек для