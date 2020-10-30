Цель подобных мероприятий – взыскание административных штрафов и напоминание о необходимости их своевременной уплаты.

Сотрудники Отдела МВД России по Гороховецкому району совместно с общественниками и представителями службы судебных приставов провели рейд на дорогах районного центра. Цель мероприятия – взыскание административных штрафов и напоминание о необходимости их своевременной уплаты.Участники рейда использовали в работе специальный программно-технический комплекс, позволяющий идентифицировать транспортные средства, принадлежащие должникам по исполнительным производствам. При обнаружении транспортного средства должника информация передается на передвижной пост, где находятся госавтоинспекторы и судебные приставы. После остановки транспорта, его владельца еще раз проверяют по базам данных на предмет наличия задолженностей и при наличии таковых предлагают произвести оплату на месте.В результате рейда было выявлено 15 автомобилей, принадлежащих должникам, которые вернули задолженность на общую сумму более 40 тысяч рублей. На один автомобиль был наложен арест.В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить регулярно.