Цель подобных мероприятий – взыскание административных штрафов и напоминание о необходимости их своевременной уплаты.
Сотрудники Отдела МВД России по Гороховецкому району совместно с общественниками и представителями службы судебных приставов провели рейд на дорогах районного центра. Цель мероприятия – взыскание административных штрафов и напоминание о необходимости их своевременной уплаты.
Участники рейда использовали в работе специальный программно-технический комплекс, позволяющий идентифицировать транспортные средства, принадлежащие должникам по исполнительным производствам. При обнаружении транспортного средства должника информация передается на передвижной пост, где находятся госавтоинспекторы и судебные приставы. После остановки транспорта, его владельца еще раз проверяют по базам данных на предмет наличия задолженностей и при наличии таковых предлагают произвести оплату на месте.
В результате рейда было выявлено 15 автомобилей, принадлежащих должникам, которые вернули задолженность на общую сумму более 40 тысяч рублей. На один автомобиль был наложен арест.
В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить регулярно.