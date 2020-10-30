Строительную отрасль поддержат законодательной инициативой. В Законодательное Собрание области обратились члены Общественной палаты и объединения строителей области. По их мнению, одну

Строительную отрасль поддержат законодательной инициативой. В Законодательное Собрание области обратились члены Общественной палаты и объединения строителей области. По их мнению, одну из общероссийских проблем можно решить на законодательном уровне. Для обсуждения вопроса спикер ЗакСобрания Владимир Киселев пригласил на специальное совещание представителей заинтересованных сторон. Речь о том, что для допуска на строительный рынок (особенно по государственным