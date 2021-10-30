В рамках региональных программ газификации и Программы развития газоснабжения и газификации...

В рамках региональных программ газификации и Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области, возможность подключиться к природному газу получили 6220 домовладений, а до конца текущего года количество таких домовладений составит более 7 тысяч.В рамках программы из 6 пусковых объектов уже введены в эксплуатацию 4 межпоселковых газопровода − в Киржачском, Юрьев-Польском, Селивановском и Александровском районах. Активно проводится работа по подключению потребителей к построенным газовым сетям. Ещё два межпоселковых газопровода (в Александровском и Киржачском районах) планируется ввести в эксплуатацию в ноябре.Также в рамках программы догазификации в регионе принято 8297 заявок от граждан, из них 4639 включены в план-график выполнения работ. До конца года предусмотрена догазификация 821 домовладения.