В 2024 году из федеральной казны во Владимирскую область поступит ещё одна субсидия – в 1,26 млрд рублей.

В 2024 году из федеральной казны во Владимирскую область поступит ещё одна субсидия – в 1,26 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство новой школы на 1200 мест в Суздале. Такую информацию депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин сообщил в своём .Представитель региона в парламенте подчеркнул, что это одна из самых больших субсидий, направляемых в российские регионы на модернизацию инфраструктуры системы образования. В будущем году на строительство, капремонт и оснащение школ 16 субъектов РФ получат свыше 12 млрд рублей.В целом же в проекте федерального бюджета заложено более 3 триллионов рублей на субсидирование российских регионов.«Разработаны несколько десятков госпрограмм по самым разным направлениям. Они будут финансироваться федеральным центром, а в городах и районах появятся новые дороги, школы, ФАПы и больницы», – написал Алексей Говырин.Также будут продлены программы кредитования регионов за счёт дешевых бюджетных кредитов. Это избавит их от необходимости занимать у коммерческих банков под большой процент.