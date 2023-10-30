Последний дом на Рпенском проезде снесли, а суды еще идут.На месте спорного дома хорошенько поработал экскаватор и теперь строительству новой дороги ничего не мешает. Напомним, в коттедже,

Последний дом на Рпенском проезде снесли, а суды еще идут.На месте спорного дома хорошенько поработал экскаватор и теперь строительству новой дороги ничего не мешает. Напомним, в коттедже, вставшем на пути стройки, проживала семья Кишовых. Совсем недавно мэрия купила для них новый дом и направила во Фрунзенский райсуд ходатайство с предложением заключить мировое соглашение. Заседание прошло