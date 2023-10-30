Стало известно о съемках нового фильма популярного режиссера. Однако экс-возлюбленный Юлии Пересильд столкнулся с проблемами в финансах.

Стало известно о съемках нового фильма популярного режиссера. Однако экс-возлюбленный Юлии Пересильд столкнулся с проблемами в финансах.Популярная актриса активно занимается профессиональной деятельностью. Она снялась в нескольких фильмах и телесериалах, получив признание за свои яркие способности. Широкую известность ей принесла картина "Вызов". Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, отправившейся в космос на съемки фильма.О личной жизни звезды журналистам известно немного. Она не любит делиться подробностями своих романов. Как известно, в 2021 году Юлия Пересильд рассталась с отцом своих детей Алексеем Учителем. Сейчас девушка счастлива в отношениях с Михаилом Тройником, с которым они вместе снимались в популярном фильме "Вызов".На днях стало известно, что бывший муж Юлии Пересильд погряз в финансовых трудностях. Как оказалось, сейчас Алексей Учитель готовится снимать новую картину о Дмитрии Шостаковиче. По словам режиссера, идея, которую он хочет воплотить на экране, очень сложная. Экс-избранник Пересильд хочет отобразить несколько временных периодов и городов, включая Нью-Йорк. Соответственно и цена таких невероятных идей стоит просто космос."То есть он довольно дорогостоящий, не комедия, не сказка, есть проблемы, скажем так, с полным финансированием", – цитирует Алексея Учителя.Несмотря на финансовые сложности фильм уже находится в работе. Уже даже успели отснять пробный эпизод. Полноценная работа начнется в феврале 2024 года.Ранее "Дни.ру" , что у Юлии Пересильд случилась публичная истерика.