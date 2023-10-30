В воскресенье, 29 октября, в туристической столице Владимирской области прошла матчевая встреча по боксу команд России и США.

В воскресенье, 29 октября, в туристической столице Владимирской области прошла матчевая встреча по боксу команд России и США. В результате наши соотечественники побили своих противников со счётом 4:3. Об этом сообщает .Мероприятие санкционировала Международная ассоциация бокса. Убедительные победы в своих весовых категориях одержали россияне Умар Жантаев, Ильдар Минсафин, Вахид Аббасов и Павел Силягин.Напомним, рассказывал о боксёрских боях, приуроченных к 1000-летию Суздаля.