Щенки Ляпа, Волчок и Луна из владимирского приюта ищут людей, которым не хватает душевного...

Щенки Ляпа, Волчок и Луна из владимирского приюта ищут людей, которым не хватает душевного теплаВремя для нашей традиционной рубрики "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, и до сих пор их ищут.Телефон приюта: 8-904-591-50-28Это Ляпа. Ей 4 месяца. Щенка нашли на помойке - в СНТ под Владимиром. Ляпа - ласковый и игривый щенок. Большой не вырастет. Привита и обработана. Однозначно - компаньон, говорят волонтёры. Ей ищут человека, которому не хватает тепла.Телефон приюта: 8-902-882-63-03Волчок - "Парень без комплексов", шутят волонтеры. Возраст - около года. Хвостатого спасли от отравления. Волчок - метис хаски. Размер - средний, привит и обработан. Ищет хозяина и друга, с которым сможет бегать по полям и участвовать в соревнованиях.Телефон волонтера: 8-902-882-63-03Дом ищет и Луна. Или Лунтик. Ласковая, игривая, маленькая. Возраст около года, привита, обработана и хорошо ладит с другими животными. Если вы хотите обрести нового друга - телефоны на ваших экранах.