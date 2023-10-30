Школьники Владимирской области знакомятся с востребованными профессиями на ведущих предприятиях региона в рамках проекта «Билет в будущее».

Школьники Владимирской области знакомятся с востребованными профессиями на ведущих предприятиях региона в рамках проекта «Билет в будущее». Предприятия – партнёры, которые входят в контур Владимирского отделения Союза машиностроителей России, посетят около 1000 школьников региона.«Реализация проекта «Билет в будущее» совмещена с проведением всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит при поддержке СоюзМаш России. Мы уделяем большое внимание профориентации школьников и студентов, рассказываем о целевом обучении, о перспективах для молодых специалистов на промышленных предприятиях. Реализация мероприятий позволяет познакомить участников с реальным сектором экономики», - подчеркнул Денис Клеветов, руководитель аппарата Владимирского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».Ребята уже посетили многие промышленные предприятия региона, среди которых ВНИИ «Сигнал», АО «КЭМЗ», ООО «НПК «АВТОПРИБОР», ПО «Муроммашзавод», ВПО «Точмаш», ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики», «Муромский завод радиоизмерительных приборов», Электрокабель «Кольчугинский завод» и другие.«В рамках проекта «Билет в будущее» наши школьники уже прошли ряд диагностик, которые помогли понять, какие профессии им больше подходят, попробовали себя в роли учителя в онлайн-пробе, познакомились с различными направлениями профессиональной деятельности», – отметила Елена Геннадьевна Голованова педагог-навигатор школы №20 г. Мурома.Во время экскурсий ребята увидели современные производства и оборудование, узнали о востребованных специальностях и условиях труда, заработной плате, возможностях трудоустройства и карьерного роста на предприятиях.«Я испытала гордость, когда узнала, что наш Муромский завод радиоизмерительных приборов является лидером в России по выпуску радиолокационных станций», – поделилась Ирина Муравьева, ученица 7а класса школы №13 г. Мурома.В рамках проекта «Билет в будущее» школьники также побывают на Владимирском хлебокомбинате, во Владимирском филиале «Т Плюс», в Главном управлении МЧС по Владимирской области, во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, Музее науки. Кроме того, ребята смогут посетят колледжи и техникумы региона, чтобы примерить на себя разные профессии и, возможно, определиться, кем стать в будущем.«Билет в будущее» реализуется Фондом Гуманитарных проектов по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Региональный оператор проекта - Владимирский институт развития образования им Л.И. Новиковой. В 2023 году в проекте примут участие более 11 тысяч школьников, 175 школ и более 230 педагогов-навигаторов Владимирской области.