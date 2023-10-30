Смотрите Вести в 9.00: каковы итоги пожароопасного и купального сезонов Испытание огнём -...

Смотрите "Вести" в 9.00: каковы итоги пожароопасного и купального сезоновИспытание огнём- Последствия пожара в Ризоположенском монастыре Суздаля. Куда пришлось переехать монахиням и какая помощь нужна?Суздаль. Подготовка- К юбилею жемчужины Золотого кольца - Суздаля - прошла научно-практическая конференция. Что обсуждали исследователи?Обзор МЧС- И каковы итоги пожароопасного и купального сезонов? В обзоре регионального управления МЧС.