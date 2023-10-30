Смотрите Вести в 9.00: каковы итоги пожароопасного и купального сезонов
Испытание огнём
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Смотрите "Вести" в 9.00: каковы итоги пожароопасного и купального сезонов
Испытание огнём
- Последствия пожара в Ризоположенском монастыре Суздаля. Куда пришлось переехать монахиням и какая помощь нужна?
Суздаль. Подготовка
- К юбилею жемчужины Золотого кольца - Суздаля - прошла научно-практическая конференция. Что обсуждали исследователи?
Обзор МЧС
- И каковы итоги пожароопасного и купального сезонов? В обзоре регионального управления МЧС.