В пьяной ссоре житель Владимирской области нанес женщине свыше 70 ударов и собирался сжечь ее труп....

В пьяной ссоре житель Владимирской области нанес женщине свыше 70 ударов и собирался сжечь ее труп.Селивановским райсудом установлено, что 28-летний подсудимый нанес своей знакомой руками, ногами и деревянной дверью не менее 71 удара по лицу, голове, туловищу, в грудную клетку и по рукам и ногам. А также два удара в лоб топором, обрубив при этом волосы потерпевшей. Эта тупая травма головы, сопровождавшаяся обширными кровоизлияниями под мозговые оболочки, ушибом и отёком головного мозга, стала причиной смерти жертвы прямо на месте происшествия.Увидев, что она умерла, злоумышленник хотел сжечь тело в погребе. Но затем, на садовой тележке повез было к дому другой своей знакомой знакомой. Но по дороге вывалил убитую в снег, и убежал.Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал частично, сообщила пресс-служба Селивановского райсуда .Итог: 8 лет с строгого режима. В пользу матери погибшей с виновного взыскано 850 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com