Во Владимире снесли последний дом, мешавший строительству Рпенского проезда. Этим утром во...

Во Владимире снесли последний дом, мешавший строительству Рпенского проезда.Этим утром во Владимире сравняли с землей последний дом, мешавший строительству Рпенского проезда.Кадрами поделились подписчики телеграм-канала "Подслушано в Добром". Владельцам коттеджа, напомню, разрешили частично разобрать строение и забрать всё, что потребуется, на новое место. Мэрия Владимира приобрела семье Кишовых аналогичный по площади дом в этом же районе города. Жильцы согласились на переезд и уже вступили в права на собственность. Остается урегулировать формальности.Сегодня во Фрунзенском суде Владимира должно пройти очередное слушание, в ходе которого стороны утвердят фабулу мирового соглашения. Кишовы надеются, что администрация возьмет на себя обязательства по досрочному погашению ипотечного кредита на снесенный дом или же поможет уладить вопрос с газификацией нового.