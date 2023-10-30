Во Владимирской области мошеннические схемы добрались до руководителей компаний. Это касается не...

Во Владимирской области мошеннические схемы "добрались" до руководителей компаний.Это касается не только 33-го региона, но и руководителей компаний всей страны. Аферисты подделывают аккаунты руководителей компаний в соцсетях и дают указания о переводе или передаче курьеру денег.Схема строится таким образом: на адрес сотрудника приходит сообщение от начальника с указанием переговорить с куратором или проверяющим. Дальше раздается звонок «куратора» (директора департамента, главы головного офиса, генерального директора и т.п.) или сотрудника правоохранительных органов, во время которого обсуждается финансовая ситуация в компании. Работнику сообщают, что расследуется утечка персональных данных. «Куратор» или полицейский задает вопросы о зарплатной карте, кредитах в банках и о кредитной истории сотрудника. Для «спасения денег» предлагают переговорить с экспертом ЦБ, который «поможет» перевести деньги на якобы «страховой резервный счет под защитой Центробанка». Советуют также оформить кредит, чтобы исчерпать кредитный лимит и не дать возможности взять ссуду посторонним лицам.«Люди обычно доверяют информации, которая приходит от руководителя. Этим пользуются мошенники. Похожие сообщения уже получали сотрудники школ и поликлиник. Всю необходимую информацию мошенники могут добыть из соцсетей, а иногда и с официальных сайтов организаций. Аферисты обращаются к людям по имени-отчеству и легко входят в доверие. Поэтому самый надежный способ не поддаться на уловки мошенников — сразу же прекращать разговор. Когда вам звонит незнакомец с разговорами о деньгах, уточните, какую организацию он представляет, спросите имя, должность и кладите трубку. Затем найдите официальные контакты ведомства, банка или другой компании, сотрудником которой представился человек, позвоните туда и перепроверьте информацию», — пояснил эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.Если человек поверил обманщикам и перевел им какие-то суммы, нужно как можно скорее обратиться в свой банк и полицию. С 21 октября 2023 года банки смогут мгновенно блокировать счета мошенников по запросу полиции.d А с июля 2024 года все финансовые организации будут обязаны блокировать счета и карты людей, которые появляются в базе мошеннических переводов. Но чтобы полиция начала расследование и передала данные в систему, пострадавший должен подать заявление и указать, на какую карту или счет ушли его деньги.Фото: freepik.com