Мурат Налчаджиоглу разлучил дочь Софию с матерью – популярной в России певицей. Стало известно, куда бывший муж Ани Лорак увез девочку.

Мурат Налчаджиоглу разлучил дочь Софиюс матерью – популярной в России певицей. Стало известно, куда бывший муж Ани Лорак увез девочку.Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу былисчастливы в браке девять лет, сказка закончилась неожиданно. Супруги со скандалом развелись,общение пришлось возобновить из-за общей дочери. Девочка постоянно живет смамой, но папа принимает активное участие в воспитании Софии. Накануне сталоизвестно, что бизнесмен забрал наследницу от матери и полетел отдыхать.На своей странице в социальной сетиМурат активно постит снимки, на которых фиксирует отдых с дочерью в Турции.Судя по всему, София счастлива рядом с папой. Ани Лорак ранее признавалась, чтотак и не смогла простить измену любимого мужчины, но ради дочери готоваконтактировать с бывшим мужем.Не исключено, что экс-супруг АниЛорак решил устроить для себя перезагрузку после очередного развалившегося брака.Несколько месяцев назад мужчина официально зарегистрировал отношения с некойЛилией. О женщине известно немного: она зарабатывала на жизнь, делая макияж,жила на территории Украины, была младше избранника на 19 лет. Сейчас же супруги отписались друг от друга в социальных сетях и не комментируют вероятный развод.Турецкий бизнесмен Налчаджиоглуникогда не скрывал свои страстные любовные романы, которые заводил в браке.Измена и стала основной причиной развода Мурата с Ани Лорак. Только черезнесколько лет певица смогла откровенно рассказать о той боли, которую пережилапосле измены и развода.Сейчас Ани Лорак счастлива в новыхотношениях. 45-летняя исполнительница хита "Зажигай сердце" не скрывает роман сиспанцем Исааком Виджраку. Он работает преподавателем йоги и специалистом пооздоровлению организма. Летом влюбленные вместе отдыхали в ОАЭ.