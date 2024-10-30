Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Вечером 29 октября в пятиэтажном доме на улице Добросельской во Владимире произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в 22:08. Как рассказали в ГУ МЧС по региону, огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже и распространился на площади 10 кв. метров.Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.В результате происшествия пострадали два человека, среди которых 9-летний мальчик. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов с помощью спасательных устройств. Напомним, ранее мы писали, что