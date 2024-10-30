Она умерла во время опеарции.

Следственный комитет России проведет проверку результатов расследования уголовного дела о смерти 9-летней Даши Федоровой во Владимирской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.Девочка скончалась на операционном столе, где ей проводили операцию по выравниванию конечностей из-за врождённой патологии позвоночника. Суд отказался взыскать компенсацию с медицинских работников. В настоящее время дело остается без привлечения виновных к ответственности. Руководитель СУ СК России по Владимирской области Артём Кулаков должен представить отчёт о текущем статусе расследования.Напомним, ранее мы писали, что