По мнению парламентария, «форма должна быть удобной, экологичной, практичной, но обязательной для всех российских школ».

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин высказался об идеи вернуть в государственные школы форму. , «форма должна быть удобной, экологичной, практичной, но обязательной для всех российских школ».«Сейчас в целом ряде регионов вводятся ограничения на ношение элементов религиозной одежды в государственных школах. И эту тему необходимо обсуждать в рамках действующего в Российской Федерации законодательства, не допускать спекуляций и, еще раз повторю, не делить детей. Напротив, объединять — наша многонациональная, многоконфессиональная страна может выстоять только будучи единой», — подчеркнул депутат Госдумы Алексей Говырин.Отметим, что ранее дискуссия о внешнем виде школьников Владимирской области вышла на федеральный уровень после решения властей региона о запрете ношения в государственных общеобразовательных учреждениях атрибутов религиозной одежде. Подробнее читайте в материале