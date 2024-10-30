Компания «Фаззи Лоджик Лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») разработала уникальную видеоигру «Финополия» с использованием технологий искусственного интеллекта, которая поможет

Компания «Фаззи Лоджик Лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») разработала уникальную видеоигру «Финополия» с использованием технологий искусственного интеллекта, которая поможет повысить уровень финансовой грамотности. Ведущая игры (аватар Василиса) олицетворяет мудрость и умение находить выход из самых сложных ситуаций. Участники игры смогут погрузиться в настоящую цифровую сказку: пройти по нехоженым тропам, отдохнуть в тени зеленого дуба в компании