Партию свежей клюквы весом в 17 тонн отправили на экспорт из Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.

Партию свежей клюквы весом в 17 тонн отправили на экспорт из Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. Специалисты надзорного органа проверили документы и отобрали пробы. Согласно исследованиям, карантинных объектов нет. Партия соответствует требованиям страны-импортера. Куда конкретно отправятся ягоды – не сообщается. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: