В Муроме и Владимире с 2025 года введут туристический налог. Отчисления в бюджет будут платить владельцы гостиниц, отелей, квартир и прочих помещений, которые предлагают гостям города для

В Муроме и Владимире с 2025 года введут туристический налог. Отчисления в бюджет будут платить владельцы гостиниц, отелей, квартир и прочих помещений, которые предлагают гостям города для временного размещения. В 2025 году налог составит 1%, а затем с каждым годом будет прибавляться по одному проценту и так до 5% к 2029 году. После этот ставка