Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Владимир отправились 1,1 млн пассажиров в январе-сентябре 2024 года.

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Владимир отправились 1,1 млн пассажиров в январе-сентябре 2024 года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Также за этот период пассажиры отправлялись с вокзалов:· Нижний Новгород – 5,7 млн человек (+7% к январю-сентябрю 2023 года);· Казань – 1,7 млн человек (+9%);· Киров – 1,2 млн человек (+1%);· Дзержинск – 1 млн человек (+11%);· Ижевск – 692 тыс. человек (+11%);· Казань-Восстание – 516 тыс. человек (+2%).Всего за 9 месяцев 2024 года с крупнейших вокзалов Горьковской железной дороги всего отправились почти 16 млн человек (+6% к уровню аналогичного периода 2023 года).***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.