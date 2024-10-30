В Юрьев-Польском завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью в местном кафе. 29-летний фигурант обвиняется в избиении посетителя, которому нанес серьезную

В Юрьев-Польском завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью в местном кафе. 29-летний фигурант обвиняется в избиении посетителя, которому нанес серьезную черепно-мозговую травму. Инцидент произошел 4 мая 2024 года в кафе “Багратион”. Обвиняемый отдыхал там с приятелями, когда между ними и другой компанией возник конфликт. По данным следствия, знакомые подсудимого приставали к посетителям,