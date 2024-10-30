В Муромском районе открылся детский экологический центр. Он расположился на территории школы села Алешунино, в живописном заповедном месте. Центр предоставляет юным натуралистам

В Муромском районе открылся детский экологический центр. Он расположился на территории школы села Алешунино, в живописном заповедном месте. Центр предоставляет юным натуралистам возможность углубленно изучать природу с помощью цифровых лабораторий и современной фото и видеотехники. Участники будут проживать зимой в уютных комнатах школы, а летом – в палаточном городке. Заместитель губернатора Владимир Куимов подчеркнул, что