Два года назад на Госуслугах открылся раздел «Кибербезопасность — это просто!», приуроченный к всемирному месяцу знаний о кибербезопасности. Он стал важным элементом всероссийской

Два года назад на Госуслугах открылся раздел «Кибербезопасность — это просто!», приуроченный к всемирному месяцу знаний о кибербезопасности. Он стал важным элементом всероссийской программы кибергигиены. Знание и соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволяет предотвратить большую часть атак и существенно снижает риск финансовых потерь для граждан. В разделе размещены статьи, полезные советы