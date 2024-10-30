Президент подчеркнул, что российские товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для зарубежных покупателей.

Правительство РФ и "Российский экспортный центр" должны к концу года разработать и утвердить программу "Сделано в России", направленную на продвижение российских товаров за рубежом. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в сентябре.В программе должен быть предусмотрен "план совместных действий заинтересованных" органов власти на всех уровнях, в котором особое внимание должно быть уделено необходимости "общих подходов к организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в иностранных государствах", говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.На заседании в сентябре Путин похвалил существующую программу "Сделано в России", но заявил о необходимости расширять ее охват. Президент подчеркнул, что российские товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для зарубежных покупателей.