Она находится на территории рядом с Комиссаровским прудом.

В областном центре продолжается высадка деревьев в рамках компенсационной программы. На территории рядом с Комиссаровским прудом сотрудники МКУ «ЦУГД» высадили 69 новых деревьев, среди которых 50 туй, 18 сизо-голубых елей и одна большая рождественская ель, которая будет наряжаться перед новогодними праздниками. Депутат Совета народных депутатов города Владимира Дмитрий Чижов также принял участие в этой акции.Местные жители уже оценили изменения: теперь у пруда и детской площадки образовался настоящий хвойный лес. Рождественская ель готова к встрече праздников, и осталось лишь принести украшения в конце декабря. Заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил, что озеленение и ландшафтные работы будут продолжены в будущем.Напомним, ранее мы писали, что