Полицейские задержали трех человек.

Во Владимирской области сотрудники пункта отбора на военную службу присваивали деньги участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Сумма ущерба составила 11 млн рублей. Сейчас подозреваемых задержали. Подробнее о преступлении — в материале .Перечисляли выплаты на свои карты«Получается, они покусились на деньги защитников Родины?» — возмущаются в комментариях владимирцы.Преступную схему. Во время оформления документов они присваивали сим-карты, которые должны были выдавать бойцам вместе с привязанной к номеру банковской картой. На счета зачисляли деньги за службу в зоне СВО.Так, сотрудники пункта могли сами дистанционно управлять начисляемыми государством выплатами. О хищении денег контрактников у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.«Следователями СУ УМВД России по г. Владимиру возбуждено пять уголовных дел, по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», — уточнила она.Отправили в СИЗОПреступления сотрудники пресекли полицейские федерального уголовного розыска, сотрудники УМВД по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ. В полиции не уточняют, на каком именно пункте работали подозреваемые.«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — добавила Ирина Волк.В ходе обысков у задержанных изъяли деньги, мобильные телефоны и документы. Идет расследование уголовного дела. В региональном УМВД пока не дают официальные комментарии по факту преступления. Неизвестно, сколько бойцов пострадали от действий злоумышленников.Напомним, что ранее во Владимирской области , которые удерживали трех мужчин в рабстве на автомойке. Одним из постадавших оказался участник спецоперации. У него также похитили 1 млн рублей.