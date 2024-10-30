Что выращивали предки в Суздальском районе? Об этом рассказали в Государственном архиве Владимирской области. Изучив документы, ученые выяснили, что далеко не огурец был на первом месте по

Что выращивали предки в Суздальском районе? Об этом рассказали в Государственном архиве Владимирской области. Изучив документы, ученые выяснили, что далеко не огурец был на первом месте по популярности. В 1919 году Центральное статистическое управление РСФСР провело обследование сельскохозяйственных коммун и артелей. В архиве сохранился бланк, который заполнила трудовая артель огородников Козьмодемьянского района Суздаля. Огороды этой