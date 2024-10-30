Судогодские хоккеисты демонстрируют блестящие результаты. На первенстве ЦФО в Калуге наши спортсмены выиграли три раза подряд, причем два из них – с большим отрывом. Юные хоккеисты

Судогодские хоккеисты демонстрируют блестящие результаты. На первенстве ЦФО в Калуге наши спортсмены выиграли три раза подряд, причем два из них – с большим отрывом. Юные хоккеисты возглавили турнирную таблицу со следующими результатами: – 11:2 игра с командой “Космос” (Калуга) – 20:2 игра с командой “Тверичи” (Тверь) – 3:2 игра с командой “Торнадо” (Ярославская область) Ребят тренирует