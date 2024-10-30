Мода – это не только внешность, но и способ самовыражения. Она отражает наше настроение, культуру и даже эпоху. Многие из нас, безусловно, интересуется последними новинками и старается быть в курсе событий.

Мода – это не только внешность, но и способ самовыражения. Она отражает наше настроение, культуру и даже эпоху. Многие из нас, безусловно, интересуется последними новинками и старается быть в курсе событий.Хотите проверить свои знания в этой области? Данный тест поможет вам оценить свою эрудицию в моде и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в тенденциях и истории.